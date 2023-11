Edoardo Bove e la Roma non hanno ancora raggiunto l'accordo per il rinnovo del contratto, in scadenza il 30 giugno 2025. A fare il punto sulla trattativa è Il Corriere dello Sport: nel recente incontro tra Tiago Pinto e il procuratore del centrocampista giallorosso non sono state gettate le basi per il nuovo accordo fino al 30 giugno 2028.