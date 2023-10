La Roma si prepara alla sfida con lo Slavia Praga dopo il successo sul Monza. Tra i protagonisti della sfida dovrebbe esserci pure Edoardo Bove che oggi era presente alla premiazione del Trofeo Beppe Viola presso il Salone d'Onore del CONI. Ecco le parole del centrocampista a margine della cerimonia.



Si torna in Europa, che ambizioni avete dopo due finali e che valore ha questa sfida allo Slavia Praga?



E' una partita fondamentale per il girone, siamo entrambi a sei punti. Veniamo da un bel percorso sia in campionato che in Europa, stiamo giocando bene. Dobbiamo continuare su questa strada e cercare di portare a casa i tre punti.



Si parla molto del tuo futuro, ha un contratto da rinnovare. A che punto siamo?



Sono felice a Roma, l'ho detto anche in altre interviste. Sono cresciuto qui, parlare pubblicamente del mio contratto non mi va. Preferisco parlare con loro internamente e concentrarmi sul campo, questo devo fare. Di sicuro sono molto contento di dove sono.



Settimana difficile per El Shaarawy, come gli siete stati vicini?



Siamo molto uniti come squadra, la nostra forza è il gruppo. Quando manca coesione in campo poi si vede. Ieri è stata una bellissima vittoria emozionante.



In Europa si sente forte la presenza di Mourinho, anche per la fiducia che le ha sempre garantito



E' uno specialista delle notti europee, noi siamo stati bravi e fortunati a guadagnarci due finali. Una l'abbiamo vinta. Sappiamo come funziona, il passaggio tra campionato e Europa per noi non conta molto. Valgono entrambe le competizioni e le giochiamo alla stessa maniera.