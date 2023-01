La Roma studia le mosse per il futuro di Edoardo Bove, centrocampista che piace a Sassuolo, Salernitana, Verona ed alcuni club esteri. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport Tiago Pinto è disposto a cederlo, ma solo con un prestito secco, oppure inserendo un'opzione per la recompra. I giallorossi non vogliono rinunciare a lui per l'avvenire.