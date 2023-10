Se dovesse giocare contro il Monza, Edoardo Bove arriverebbe a tre presenze contro i biancorossi in Serie A: solo contro lo Spezia (quattro) il centrocampista giallorosso ne ha totalizzate di più in Serie A. Tra i centrocampisti che hanno fatto almeno 25 recuperi palla in questa Serie A, solo Ibrahim Sulemana (41 – maggio 2003), Filippo Terracciano (34 – febbraio 2003) e Mateusz Legowski (26 – gennaio 2003) sono più giovani di Bove (25 – maggio 2002).