La sliding door dil'ha aperta Mourinho: una porta sul futuro da protagonista. Due anni fa stava per andare in Serie C, oggi si sta prendendo il posto da titolare nella Roma: "Mi sono meritato la sua fiducia" ha detto orgoglioso il centrocampista classe 2002. Otto presenze in questa stagione tra campionato ed Europa League, titolare nelle ultime quattro e sempre in campo nelle ultime due in Serie A contro Frosinone e Cagliari: due vittorie.- Una vita in giallorosso per Bove, uno dei tanti giovani pescato da Bruno Conti e cresciuto a Trigoria sognando la prima squadra. Oggi è tutto vero, e presto arriverà anche il rinnovo del contratto. La società vuole far sentire la fiducia al ragazzo, punta su di lui per il futuro e. Per Bove è in arrivo anche un aumento dell'ingaggio che supererà il milione di euro compresi i bonus.- Appena Tiago Pinto r, da entrambe le parti filtra ottimismo e fiducia per trovare l'intesa finale e mettere tutto nero su bianco. Dal possibile passaggio in Serie C alla Serie A con la Roma, all'orizzonte per Bove ci sono altri anni in giallorosso.