Nome nuovo ma non troppo per il mercato della Roma. Secondo il Corriere dello Sport, se El Shaarawy va in Cina, i giallorossi possono portare in Italia il 29enne nazionale algerino Brahimi, libero sul mercato degli svincolati dopo aver lasciato il Porto a parametro zero. Intanto il Torino respinge gli assalti di Petrachi ai difensori Nkoulou e Izzo, in trattativa per rinnovare il contratto col club granata.