Roma-Brescia 3-0 (primo tempo 0-0)



Marcatori: 49′ Smalling, 57′ Mancini, 67′ Dzeko

Assist: 49' Pellegrini, 57' Smalling

Ammoniti: 70′ Romulo, 81′ Zaniolo



ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi (77′ Santon), Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Veretout; Zaniolo (80′ Perotti), Pellegrini (72′ Under), Kluivert; Dzeko.

All.: Fonseca.



BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Martella; Bisoli (84′ Morosini), Tonali, Ndoj (63′ Zmrhal); Romulo; Donnarumma, Torregrossa (71′ Ayè).

All.: Grosso.



Arbitro: Di Bello