Roma-Brighton, all'Olimpico anche Mattia Furlani

Mattia Furlani porta bene alla Roma di De Rossi, che batte 4-0 il Brighton di De Zerbi nell'andata degli ottavi di finale in Europa League. In tribuna allo Stadio Olimpico c'era pure il 19enne vicecampione del mondo nel salto in lungo ai Mondiali indoor di Glasgow lo scorso marzo.



"Oggi sono qui allo stadio a godermi la mia Roma, sognando gli Europei di giugno. Non vedo l'ora che inizino e vi aspetto tutti all'Olimpico", il messaggio di Furlani in vista dei campionati europei di atletica leggera a giugno in programma a Roma dal 7 al 12 giugno.