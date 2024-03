Roma-Brighton, anche Karsdorp è recuperato

Domani la Roma affronterà il Brighton per l'andata degli ottavi di finale dell'Europa League. Nella rifinitura è arrivata la buona notizia per Daniele De Rossi che ha recuperato Rick Karsdorp dopo il piccolo problema al ginocchio accusato nel match contro il Feyenoord. L'olandese ha svolto l'allenamento in gruppo e punta alla convocazione, ma il titolare a destra dovrebbe essere Celik. Novità per Ndicka che ha svolto l'allenamento con una maschera dopo il duro colpo al naso subito nella trasferta di Monza. Out Kristensen e il solito Abraham.