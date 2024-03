Roma-Brighton: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Nei playoff del secondo massimo torneo continentale, la Roma è riuscita a spuntarla alla lotteria dei rigori contro gli olandesi del Feyenoord, mentre gli inglesi hanno avuto l’accesso diretto a questo turno, vincendo il raggruppamento B.Solo una variazione nell'undici titolare di De Rossi per l'andata degli ottavi di EL col Brighton: Kristensen non giocherà, data la sua assenza in lista UEFA e l'infortunio occorsogli, e al suo posto potrebbe giocare a destra Celik considerato anche il problema al ginocchio di Karsdorp. Dybala, Lukaku, El Shaarawy il tridente offensivo. Bove scalpita, anche se a centrocampo non ci dovrebbero essere cambi con Cristante , Paredes e Pellegrini pronti a scendere nuovamente in campo dopo la spedizione brianzola col Monza.Roma-Brighton si giocherà giovedì 7 marzo 2024 allo stadio Olimpico di Roma. Il calcio d'inizio è previsto alle ore 18:45. Il match sarà trasmesso in diretta tv da DAZN. In streaming attraverso pc, smartphone, tablet, smart tv, console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast sarà disponibile tramite l'app. La partita sarà visibile anche su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e in streaming su NOW.: Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. All. De Rossi.: Steele; Igor, Dunk, van Hecke; Lamptey, Gilmour, Gross, Estupinan; Buonanotte, Enciso; Ferguson. All. De Zerbi.