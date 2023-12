Romelu Lukaku è stato espulso per un brutto fallo su Kouamé durante la partita tra Roma e Fiorentina. Il rosso diretto lo terrà fuori per la gara dei giallorossi a Bologna ma dovrebbe metterlo in tribuna anche per un altro big match come quello contro il Napoli, in programma il 23 dicembre allo stadio Olimpico. La decisione starà al giudice sportivo ma, vista la durezza dell'intervento e l'espulsione diretta, l'ex Inter va incontro a uno stop di due turni.