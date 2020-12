Bruno Peres, laterale destro della Roma, parla in conferenza stampa dopo la vittoria sullo Young Boys in Europa League: "Rinnovo? Penso a fare bene insieme ai miei compagni, sto cercando di fare bene. Il rinnovo è un altro discorso, non ci sto pensando al momento, sono concentrato perché devo pensare al campo, se lavori bene poi il lavoro paga, devo mettere a fuoco ogni partita che giocherò".