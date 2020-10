Si complica il trasferimento di Diego Perotti al Fenerbahce. La trattativa sembrava ormai definita, l’argentino era volato in Turchia per le visite mediche e la firma. Invece c’è stata una frenata: l’intoppo è legato a questioni relative al secondo anno del contratto di due stagioni offerto al giocatore. L’imprevisto allontana ancora di più Stephan El Shaarawy, il cui ritorno, dopo l’ottimismo di ieri pomeriggio, si era già raffreddato in serata per lo stipendio richiesto (4 milioni più bonus) e il mancato accordo tra la Roma e lo Shanghai Shenhua.