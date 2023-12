Brusca frenata tra la Roma e Leonardo Bonucci. Nelle ultime ore sembrava molto vicino l'arrivo nella Capitale dell'ex difensore della Juventus, pronto ad accettare anche un contratto breve (6 mesi con opzione per un altro anno) e ad abbassarsi lo stipendio, con in mano il via libera dall'Union Berlino, il placet di José Mourinho e la promessa di Luciano Spalletti di essere tenuto in considerazione per i prossimi Europei qualora giocasse con continuità nella seconda metà della stagione. La pista però si è improvvisamente raffreddata: nelle prossime 48 la decisione definitiva, ma l'affare è sempre più complicato.



NO DEI TIFOSI - Cosa ha portato allo stop dell'operazione? Tiago Pinto ha recepito il malumore della piazza, dal momento in cui la trattativa è entrata nel vivo si è sollevato un moto collettivo dei tifosi contrari all'arrivo di Bonucci in giallorosso. Questo ha spinto il general manager a prendere tempo per le valutazioni finali, ma è chiaro che l'arrivo di Bonucci si complica molto e la Roma, non a caso, valuta altre piste come quella che porta a Thilo Kehrer, tedesco del West Ham seguito anche da Atalanta e Milan.