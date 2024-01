Roma, budget minimo per il mercato: Mourinho vuole rinforzi in difesa, ma il club non può spendere

Redazione CM

Aaa cercasi difensore per la Roma. Josè Mourinho lo chiede a gran voce, soprattutto guardando i giocatori a disposizione per la gara di stasera contro la Cremonese in Coppa Italia. L'allenatore portoghese dovrebbe schierare una difesa con Celik, Cristante e Llorente; praticamente, due su tre fuori ruolo. Ecco perché la priorità sul mercato è rinforzare quel ruolo.



IL FFP FRENA LA ROMA - A complicare i piani di mercato però sono i paletti del Fair Play Finanziario imposti dalla Uefa e che la Roma deve rispettare come già fatto in estate: a gennaio il budget a disposizione di Tiago Pinto sarà di 1,8 milioni di euro compresi anche di ingaggi e commissioni. Inoltre, secondo La Repubblica, la lista Serie A della Roma è già completa. Per questo, se non ci saranno giocatori esclusi si potranno registrare solo Under 21 (occhio al tentativo di inserimento per Huijsen della Juve).