Secondo La Gazzetta dello Sport, in casa Roma è finito sotto accusa anche Edin Dzeko. "Il fatto che fosse a una sfilata di D&G dopo la partita col Bologna non è piaciuto, è bufera su Edin che è arrivato tardi in ritiro così come su Nzonzi che voleva inaugurare il suo Snapchat... dal ritiro stesso", scrive La Gazzetta. "Di Francesco ora non guarda più in faccia a nessuno, ieri il figlio di Perotti piangeva chiedendo di non andar via dal saluto al papà in hotel in ritiro, scene da libro Cuore".