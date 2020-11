Domenica pomeriggio la Roma ritorna a calcare il campo dell’Olimpico, in vista della gara contro il Parma. Buone notizie da Trigoria, per quanto riguarda il capitolo infortunati: Spinazzola e Carles Perez si sono allenati con il gruppo, mentre Mirante tornerà da domani ad allenarsi con i compagni di squadra. In particolare da monitorare la situazione Spinazzola che dovrebbe tornare a disposizione. Seduta individuale per Smalling, che ha avuto una forte intossicazione alimentare.