Roma, buone notizie: niente lesioni per Dybala, ma resta in forte dubbio per il Milan

Redazione CM

Buone notizie per la Roma. La risonanza a cui è stato sottoposto oggi Paulo Dybala ha confermato quanto mostrato dall'ecografia di ieri: non ci sono lesioni muscolari al flessore, solo un sovraccarico.



MILAN IN FORTE DUBBIO - Dopo essersi fermato nell'intervallo del derby di Coppa Italia per evitare guai peggiori, l'argentino temeva di doversi fermare a lungo: invece la Joya non dovrebbe comunque esserci domenica a San Siro contro il Milan, ma la prossima settimana potrà allenarsi e recuperare per il Verona.