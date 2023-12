Spuntano possibili buone notizie in casa Roma, in vista del match contro la Juventus. Paulo Dybala, dopo essere stato costretto a lasciare il campo durante il primo tempo di Roma-Fiorentina (a seguito di un contrasto di gioco), in cui ha rimediato una lesione al flessore della coscia sinistra, sta proseguendo nel suo programma di recupero, ma, quindici giorni dall'infortunio, cominciano a filtrare segnali positivi sulle condizioni dell’argentino, che potrebbe rientrare prima del previsto (rientro previsto, inizialmente, nel 2024).



SENSAZIONI POSITIVE – Il numero 21 giallorosso non ha alcuna intenzione di saltare la sfida contro il suo passato e sta aumentando i carichi di lavoro per strappare almeno una convocazione per il match contro la Vecchia Signora. Difficile, comunque, che l’ex Juve possa scendere in campo dal 1'. Più probabile, invece, che Josè Mourinho lo porti in panchina, schierandolo solo in caso di estrema necessità, in modo tale da non rischiare una ricaduta.



CHI AL SUO POSTO DALL’INIZIO – In attesa di Dybala, lo Special One sta valutando chi schierare contro Lukaku dal 1’. Una maglia da titolare può andare a Belotti (già schierato contro il Napoli) o, in alternativa, ad Azmoun, a meno che non si scelga uno schieramento leggermente meno offensivo, con l’inserimento di Pellegrini ed El Shaarawy alle spalle del numero 90 belga. Ma, intanto, Dybala vuole esserci e lavora per arrivare pronto a disputare qualche minuto contro la Juve.