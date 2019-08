Un esterno d'attacco arriverà. E Petrachi spera sia Mateus Vital, ala del Corinthians che ieri ha commentato con stupore l’interesse dei giallorossi: “La Roma è un grande club, ma io non ne so ancora nulla”.



CIFRE - Il centrocampista offensivo, capace di giocare anche sull’esterno, ha delegato tutto al suo agente, che in realtà con la Roma ha già un accordo sulla parola per un contratto di cinque anni. Ora serve quello col Corinthians che ha però rifiutato l'offerta di prestito oneroso con riscatto fissato sui 9 milioni. I dirigenti brasiliani vorrebbero una cessione a titolo definitivo. Oggi Petrachi cercherà di portare avanti la trattativa e sta valutando altre possibilità. Alcune dal Sudamerica, l'altra porta a Boga del Sassuolo.