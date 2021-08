Abraham non ha ancora dato una risposta alla Roma, che cerca un attaccante sul mercato dopo aver ceduto Dzeko all'Inter. Secondo la Gazzetta dello Sport, in alternativa all'inglese del Chelsea (cercato pure da Arsenal e Tottenham per i dopo Lacazette e Kane sempre nel mirino del Manchester City), oltre all'iraniano Azmoun dello Zenit San Pietroburgo i giallorossi valutano anche il brasiliano Cunha dell'Hertha Berlino, che chiede 30-35 milioni di euro. Sulle sue tracce c'è anche l'Atalanta in caso di cessione di Duvan Zapata all'Inter.