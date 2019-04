La Roma rischia. Di non partecipare alla prossima Champions League dopo due partecipazioni consecutive. Di disperdere così un potenziale patrimonio di 50 milioni di euro. Di perdere le sue stelle più ambite sul mercato, a partire da Nicolò Zaniolo. Un talento in piena ascesa che, dopo settimane di silenzi, aveva parlato del suo futuro dopo la partita contro la Fiorentina del 5 aprile, non assicurando al 100% la sua permanenza in giallorosso. Le discussioni sul rinnovo di contratto sono state posticipate al termine della stagione, ma nel frattempo la lista delle pretendenti si sta allungando.



L'OFFERTA - La Juventus rappresenta lo spauracchio principale per il tifo romanista, ma ormai le squadre pronte a far saltare il banco per il centrocampista classe '99 sbucano da ogni angolo d'Europa e, secondo la Bild, l'ultima in ordine di tempo è il Bayern Monaco. La società tedesca va incontro a una profonda rivoluzione nella prossima estate e ha già fatto sapere di avere a disposizione un budget molto cospicuo per la campagna acquisti, parte della quale potrebbe essere dirotta proprio su Zaniolo. I bavaresi sono intenzionati a presentare infatti un'offerta da 50 milioni di euro alla Roma per battere la concorrenza e assicurarsi uno dei migliori prospetti del calcio italiano. La Roma per il momento fa muro e spera di trovare gli argomenti giusti per convincere l'ex Inter a sposare il progetto giallorosso anche nelle stagioni a venire, ma il rischio di un'asta internazionale è dietro l'angolo.