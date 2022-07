C'è anche il Bologna su Gonzalo Villar. Secondo quanto riporta "Il Resto del Carlino", infatti, il responsabile dell'area tecnica rossoblù, Giovanni Sartori, quasi certo di perdere Svanberg in questa finestra di calciomercato, ha pensato allo spagnolo per rinforzare il centrocampo. Come dimostrano, però, i contatti tra Tiago Pinto e Faggiano, anche la Sampdoria ha messo gli occhi addosso al giovane ex Valencia.