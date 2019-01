L’identikit del centrocampista perfetto per la Roma potrebbe aver trovato un nome: secondo il Daily Mail, i giallorossi avrebbero fatto un sondaggio per Morgan Schneiderlin, mediano in forza all’Everton. Il club di Liverpool avrebbe manifestato l’intenzione di cederlo nella sessione di gennaio (in uscita con lui ci sarebbero Cenk Tosun e Oumar Niasse), prendendo in considerazione offerte anche inferiori alla cifra di 20 milioni di sterline pagata nel 2017 per strapparlo al Manchester United.

Appena nove apparizioni tra Premier e coppe.