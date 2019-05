"Do per scontato che resti a Bergamo", ha detto ieri il presidente dell'Atalanta Percassi. Ma la volontà di Gasperini è un'altra. In questi giorni il tecnico si incontererà con la società bergamasca per dare il via libera alla Roma che gli ha proposto nelle scorse settimane un triennale da 2,5 milioni a stagione.