Come anticipato da Calciomercato.com ​le straordinarie prestazioni di Bartlomiej Dragowski non sono passate inosservate a Trigoria. Il portiere - secondo il Corriere della Sera - tornerà alla Fiorentina, proprietaria del suo cartellino, con contratto in scadenza nel giugno 2021 ma troverà la concorrenza di Lafont. È lampante che non si possono tenere in rosa due portieri emergenti eche quest’anno è stato in prestito proprio alla Fiorentina, giocando 36 partite e segnando 3 gol. Può essere la pedina di scambio per il portiere oppure la chiave per un incrocio di prestiti