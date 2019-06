Negli ultimi giorni sta tenendo banco la posizione di Kostas Manolas. Il difensore greco, infatti, è vicino all’addio alla Roma per trasferirsi altrove, magari con la possibilità di giocare la Champions League. Al momento, in pole position ci sarebbe il Napoli, ma l’accordo tra capitolini e partenopei ancora non si è trovato a causa delle richieste economiche dei giallorossi non disposti a scendere sotto i 36 milioni della clausola rescissoria. La Juventus resta più defilata, in attesa di comprendere come muoversi. Nel frattempo, la Roma potrebbe fiondarsi su Marc Bartra, difensore classe 1991 di proprietà del Betis Siviglia. Il suo arrivo potrebbe agevolare ulteriormente la cessione di Manolas, forse anche a condizioni diverse da quelle stabilite finora.