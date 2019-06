Roma e Torino hanno raggiunto l'accordo per rendere ufficiale, a partire dal prossimo 1° luglio, la nomina di Gianluca Petrachi come nuovo direttore sportivo del club giallorosso. Dopo settimane nelle quali l'ormai ex dirigente granata ha partecipato a summit di mercato con i vertici dirigenziali romanisti pur essendo formalmente ancora sotto contratto con la società di Urbano Cairo, lo stallo tra le parti per ottenere l'ultimo e fondamentale lasciapassare, quello del patron del Toro, è venuto meno.



La Roma risarcirà i granata per lo “sgarbo” cedendo un talento del proprio settore giovanile e al momento i nomi che ballano sono quelli del centrocampista classe 2001 Jean Freddi Greco, giocatore nel giro anche dell'Under 17 azzurra, e l'attaccante coetaneo Flavio Bucri. Il profilo sul quale il Torino ha manifestato l'interesse più forte resta quello di Greco, giocatore che ha mostrato al momento il maggior potenziale e per il quale la Roma vanta il 30% della cifra su una futura rivendita.