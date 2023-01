C'è l'accordo tra Roma e Bournemouth per Vina. La formula sul tavolino è quella del prestito oneroso con diritto di riscatto sugli 8 milioni, le quote della trattativa si aggirano attorno al milione. Sul giocatore giallorosso c'era anche il Mallorca che ha proposto, però, un prestito secco che ha fatto storcere il naso a Pinto. Già stasera Vina potrebbe partire per l’Inghilterra. La Roma potrebbe sostituirlo.