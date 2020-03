Come riporta il Daily Express sono solo tre i milioni di differenza che ballano tra la richiesta dei Red Devils e la proposta della Roma per il riscatto di Smalling. Diciassette milioni di sterline (quasi 20 milioni di euro) contro i 14 offerti (poco più di 16 milioni di euro). L’altro ostacolo è José Mourinho: il portoghese è un fan di Chris (ai tempi dello United era un titolarissimo) e sta pensando a lui per rafforzare il suo Tottenham la prossima stagione. Lo Special One potrebbe approfittare delle difficoltà giallorosse nell’alzare l’offerta per fare un tentativo e riportare definitivamente Smalling in Inghilterra, stavolta a Londra.