L’area in “pole position” per costruire lo stadio della Roma resta sempre l’area di Tor di Valle, visto che la sindaca Raggi pochi giorni fa ha assicurato il via libera al progetto entro dicembre. Detto che la Convenzione Urbanistica è stata virtualmente ultimata, se in linea teorica dovremmo essere vicini all’ultimo miglio scrive la Gazzetta dello Sport, nella pratica ci potrebbero essere ulteriori ritardi. Per questo non è un mistero che la famiglia Friedkin sia stata avvicinata da imprenditori e politici che sono tornati a sponsorizzare le aree di Fiumicino, di Tor Vergata e persino del Flaminio. Toccherà a Scalera sciogliere i nodi.