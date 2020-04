Bruno Conti è tornato ad essere il responsabile del settore giovanile della Roma. La ristrutturazione portata avanti da De Sanctis e Zubiria, è ormai cominciata. Non ci saranno più contratti faraonici per i baby. Adesso il tetto massimo per i nuovi contratti (fenomeni a parte) è di 70 mila euro lordi a stagione, con la Primavera che dovrà fornire sempre più materiale alla prima squadra.