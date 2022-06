Cristiano Ronaldo non vuole dire addio al calcio europeo e, sebbene il rapporto con il Manchester United sia da considerarsi concluso e sia alla difficile ricerca di una nuova squadra, ha scelto di dire no (secondo il Daily Mail) alla proposta dell'amico David Beckham per trasferirsi in MLS all'Inter Miami. La Roma resta sullo sfondo, con Jorge Mendes che lo ha proposto a Mourinho, ma con enormi difficoltà a far quadrare l'affare a livello economico.