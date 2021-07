Per rinforzare il centrocampo, l’obiettivo della Roma da tempo è Granit Xhaka. Lo svizzero dovrebbe approdare in giallorosso durante il ritiro in Portogallo ma potrebbe non essere l’unico innesto per il reparto. Secondo quanto riportato da “Marca”, infatti, ai giallorossi piace Nemanja Maksimovic. Classe ’95 del Getafe, nella scorsa stagione in Liga ha collezionato 35 presenze segnando anche una rete. Il prezzo del suo cartellino si aggira attorno ai 15 milioni di euro, ma sulle sue tracce ci sarebbe anche il Benfica.