La Roma richiama Ed Lippie a Trigoria. Il preparatore americano, voluto nella capitale da Pallotta in persona, aveva detto addio dopo due anni di lavoro al fianco di Darcy Norman e le tante ctitiche subite. Come riporta ForzaRoma.info adesso, nel processo di ricostruzione dello staff per il prossimo anno, è stato richiamato per tornare prendere il posto di Stefanini (licenziato) come capo dei fisioterapisti.