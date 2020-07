La Roma è in vendita, e le richieste non mancano. Anche quella di una cordata sudamericana con base in Uruguay si è mossa per contattare Pallotta. Perché ha base in Uruguay? Perché il Paese ha delle norme finanziario-fiscali che lo rendono una specie di cassaforte del continente. Quindi, è possibile che nel consorzio ci siano anche investitori di altri Paesi, ma gente uruguaiana ce n’è di sicuro perché, se l’affare andasse in porto, vorrebbero portare Cavani a parametro zero. A rivelarlo ad “Ovacion” inserto sportivo di “El Pais” è stato Gaston Fernandez, intermediario per Cavani. “C’è questa offerta per Cavani. Mi hanno contattato per inviare una proposta formale a Walter Guglielmone, che è il fratello e l’agente del giocatore. Se questo gruppo acquista la Roma, vogliono Edinson. Tutto dipenderà dal fatto se riusciranno a prendere la Roma, perché non è facile acquistare un club di quel prestigio“. Il gruppo ha cercato sponda anche presso intermediari di Londra, ma l’opacità di alcuni finanziatori, soprattutto nell’acquisto di un club quotato in Borsa, non lascia tranquilli. Così in tanti sperano che, qualora Pallotta decidesse di vendere, affidi la propria eredità a investitori e non speculatori.