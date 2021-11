La Roma guarda al mercato dei terzini con Tiago Pinto che sta lavorando all'acquisto dell'ex-Milan Diogo Dalot. Se il colpo dal Manchester United non dovesse andare in porto c'è però un piano B che sta prendendo corpo. Si tratta di Bartosz Bereszynski della Sampdoria con cui si più intavolare un'operazione in scambio che comprenda anche Villar.