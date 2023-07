La Roma si è inserita nella corsa per Daichi Kamada che non è stato chiuso dal Milan e, da svincolato, rimane ancora sul mercato. A Mourinho piace molto, ma c'è un problema di gestione da non sottovalutare. La Coppa d'Asia andrà in scenza dal 12 gennaio al 10 febbraio 2024, un periodo che Kamada rischia di saltare in toto col suo Giappone e che frena la trattativa.