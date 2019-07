Sistemati difesa e centrocampo, con gli arrivi di Pau Lopez, Mancini, Spinazzola, Veretout e Diawara, la Roma pensa ora a sistemare le caselle in attacco. Salutato El Shaarawy, i giallorossi cercano un altro esterno tra Suso, Bergwijn e Brahimi.. L'urgenza è la cessione di Edin Dzeko, anche se dalla Capitale non intendono fare sconti all'Inter. Il tira e molla con i nerazzurri continua, e fa irritare Conte. Ancora ampia la distanza tra domanda e offerta:Come investire poi quella cifra?: "Chi discute Higuain è un pazzo. Potrebbe far comodo alla roma qualora Dzeko andasse via. Se si dovesse aprire qualcosa con la Juve ci sarà comunque bisogno di motivazione da parte del giocatore. Per ritrovare il migliore Higuain non c'è posto migliore della Roma". Già, le motivazioni., ma la Juve continua a non puntare su di lui, motivo per cui nelle prossime settimane la visione del giocatore potrebbe cambiare.L'alternativa, per Petrachi, è. L'attaccante classe 1993 del Real Madrid è in cima alla lista qualora l'ipotesi Higuain scemasse definitivamente. Ai Blancos, lo spagnolo è chiuso da Benzema e Jovic, ma - anche in questo caso - la volontà del giocatore, deciso a restare in Spagna, potrebbe giocare un ruolo importante.. Più indietro nelle gerarchie, ma probabilmente più percorribile, è la pista Rafael Leao , attaccante del Lilla. Classe 1999,