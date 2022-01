La Roma cerca leader per il centrocampo e più in generale, indipendentemente dal reparto, e Sergio Oliveira rappresenta l'identikit ideale. L'allenatore giallorosso spera di riuscirlo a schierare già domenica con il Cagliari, per questo Tiago Pinto conta di chiudere la trattativa col Porto tra questa sera e domani per poi farlo allenare subito a Trigoria: arriverà in prestito con diritto di riscatto (un milione subito più 13,5) e si sta discutendo se inserire l'obbligo dopo un tot di presenze. Poi - secondo Gazzetta.it - a giugno Mourinho tornerà alla carica per Xhaka, primo nome fatto l'estate scorsa. L'Arsenal non ha ceduto sulle richieste economiche e lo svizzero ha anche rinnovato il contratto, ma il feeling con Mourinho non si è mai interrotto.