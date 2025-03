Roma, caccia al post Hummels: da Banks a Balerdi, i nomi

AFP via Getty Images

Lainizia a pensare al futuro e non solo in chiave allenatore. Ghisolfi è già al lavoro per cercare di migliorare la rosa e i giallorossi partiranno dalla difesa. Il pacchetto arretrato perderà Mats. Il tedesco è sempre più lontano dalla Capitale. La lontananza dal figlio lo spinge a voler tornare in Germania. In una recente intervista a Dazn ha dichiarato: “Il futuro? Le cose con Ranieri vanno bene, vedremo…”. Ad oggi non si registrano contatti per il rinnovo del contratto. Inoltre a giugno tornerà Hermoso che non sarà riscattato dal Bayer Leverkusen. E la Roma va già a caccia di nuovi difensori centrali

– Tra gli obiettivi dellaper l’estate c’è il classe 2006. I giallorossi avevano già provato a prenderlo a gennaio offrendo 7 milioni di euro più 1 di bonus, ma l’Augsburg ha rifiutato. E l’interesse è stato confermato dallo stesso difensore: “Quando ho saputo dell'offerta della, sono rimasto subito colpito da quanto ci tenessero a me". Il giocatore ha parlato anche di Claudio Ranieri, con il quale ha parlato tramite una videochiamata: "È stato fantastico soprattutto il fatto che l'allenatore si sia impegnato personalmente per coinvolgermi. Ma alla fine sono un giocatore dell'Augsburg e so che il club ha ancora molto in serbo per me". In estate la Roma potrebbe tornare alla carica.

– Ci sono altri due nomi sul taccuino di Ghisolfi. Il primo è, centrale argentino del. La Roma ha già chiesto informazioni a gennaio ma il club francese non voleva privarsene. Servono circa 20 milioni di euro e ha da poco rinnovato il contratto. L’altro è una vecchia fiamma: si tratta di. Centrale spagnolo del Las Palmas. Questo inverno Ghisolfi ha avuto due incontri con l’entourage del giocatore (il fratello) ma alla fine i giallorossi hanno virato su Nelsson. Si può chiudere per circa 10 milioni.