Roma: Baldanzi non è facile, si offre Bernardeschi

FB

Angelino è già sbarcato, Huijsen è da tempo a Trigoria. Ma il mercato in entrata della Roma potrebbe non essere finito qui. Daniele De Rossi si aspetta l’arrivo anche di un esterno offensivo di destra per rinforzare il concetto di 4-3-3 in atto dopo l'esonero di Mourinho. Tiago Pinto in questi ultimi giorni di mercato sta lavorando su diverse tracce per lasciare un ultimo colpo prima delle dimissioni.



BALDANZI - La prima resta quella naturalmente legata a Baldanzi, ma che sta trovando in questo momento una resistenza più forte dell’Empoli, anche per quel gol che ha regalato il pari contro la Juventus. I giallorossi hanno proposto un prestito oneroso con diritto di riscatto destinato a diventare obbligo allo scattare di determinate e non difficili condizioni. Una soluzione questa che non convince del tutto il presidente Corsi. Tanto da non dare il benestare alla chiusura dell'operazione. L'Empoli adesso sta pensando di tenerselo stretto fino a giugno, con buona pace della Roma, che proverà a tornare alla carica nelle prossime ore forte anche della volontà del giocatore.



L'ALTERNATIVA - L’alternativa può essere Bernardeschi: vuole tornare in Italia e ha avuto contatti con diversi club, tra questi anche la Roma. Bozzo, il suo procuratore, è stato intermediario dell'affare Angelino e sta provando ad accontentare il calciatore offerto anche a Lazio e Juventus. Eventualmente però servirà uno sforzo anche da parte di Bernardeschi per abbassare le pretese sul suo stipendio elevato.



IN USCITA - Intanto però la Roma deve occuparsi soprattutto delle cessioni. Sulla lista dei partenti a breve termine ci sono soprattutto Kumbulla, Celik e Belotti. Il primo è stato offerto in prestito a diversi club di serie A. Il secondo ha rifiutato la proposta del Galatasaray, almeno per ora. L'attaccante invece piace alla Fiorentina e avrebbe già dato il suo assenso, bisogna però lavorare sul nodo stipendio troppo alto per i viola. Uno scambio con Ikoné resta di difficile situazione.