Roma-Cagliari a rischio rinvio per la maratona: quando si può recuperare

Domenica 16 marzo sarà una data da cerchiare in rosso per i tifosi della Roma. In quel week end è in programmache partirà dai Fori Imperiali la mattina alle 8.30 e dovrebbe arrivare nella zona dello stadio intorno alle 11.30. Due eventi che svolgendosi nelle stesse ore rischiano di causare disagi alla viabilità per chi andrà allo stadio a sostenere la squadra di Ranieri.

- Al tavolo tecnico organizzato in occasione di Roma-Como, secondo Il Romanista, parteciperanno anche gli organizzatori della Maratona per trovare una soluzione con l'obiettivo di garantire viabilità e ordine pubblico in una giornata movimentata.La Roma aveva evidenziato il problema già all'inizio della stagione, adesso è in attesa di una decisione definitiva.

- Tra le ipotesi c'è quella di un rinvio di qualche ora della partita, la soluzione che vorrebbe evitare la società è quella di un rinvio della gara in un'altra data con il rischio di piazzarla in un periodo durante il quale i giallorossi avrebbero potuto giocare una partita a settimana:che eviterebbe di rientrare di fretta dalla trasferta di Europa League a Bilbao, ma intaserebbe una parte di calendario che fino a questo momento era tranquillo con la Roma impegnata una volta a settimana.