Roma-Cagliari formazioni, dove vederla in tv e streaming

La Roma deve smaltire la delusione per l’eliminazione in Europa League. I giallorossi tornano in campionato per continuare la rincorsa alla Champions che ora è meno impossibile. Il quarto posto è occupato dalla Juventus e quest’anno la posizione extra è un miraggio. La quota Champions negli ultimi anni si è abbassata notevolmente passando dai 78 punti di Lazio e Atalanta della stagione 19/20, fino ai 69 della Dea lo scorso anno. Dybala e compagni sono a 46 e in palio ce ne sono ancora 30. Il Cagliari, invece, cerca punti per allontanare la zona calda. L’Empoli terzultimo è a 4 lunghezze

Partita: Athletic Club-RomaData: domenica 16 marzoOrario: 16Canale Tv: DaznStreaming: DaznSvilar; Nelsson, Mancini, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Angeliño; Soulé, Pellegrini; Shomurodov.. Ranieri.Caprile; Zortea, Mina, Luperto, Obert; Makoumbou, Deiola; Felici, Viola, Augello; Piccoli.. Nicola.

: Ranieri ha disposizione quasi tutto il gruppo per il match contro il Cagliari. Sarà assente Celik che ancora non ha recuperato dalla lesione di primo grado alla coscia sinistra. Possibile turno di riposo per Dybala. Nel Cagliari indisponibili Luvumbo, Coman e Zappa.: la partita tra Roma e Cagliari sarà trasmessa in diretta streaming ed in esclusiva da DAZN, visibile anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. L'alternativa, per i clienti abbonati sia a DAZN che a Sky, è quella di attivare DAZN 1 e vedere la partita sul canale numero 214 di Sky.

