Rallenta la trattativa tra Roma e Cagliari per la cessione di Gregoire Defrel. C'è, infatti, una complicazione relativa alle modalità di pagamento. Inizialmente le cifre circolate in giornata erano rispettivamente 3 milioni per il prestito del francese più 12 per il riscatto obbligatorio. Ma ci sarebbe qualche problema legato prorpio all'entità del prestito. La trattativa, tuttavia, sembra vicina alla conclusione.