Roma-Cagliari, la MOVIOLA LIVE: gol annullato a Lukaku, rigore tolto ai rossoblù

ROMA-CAGLIARI (lunedì ore 20.45)

Marcenaro

assistenti: Valeriani e Pagliardini

quarto uomo: Rapuano

Var: Abisso e Aureliano



43' - Rigore tolto al Cagliari: Lapadula in area su Llorente, sembra che il difensore in caduta tocchi l'attaccante ma una revisione al Var cambia la decisione iniziale.



41' - Gol annullato per fuorigioco di Lukaku su un'imbucata verticale, oltre Makoumbou nella posizione.