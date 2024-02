Roma-Cagliari, le formazioni ufficiali: Lukaku e Dybala contro Petagna e Lapadula

Occasioni in arrivo per Roma e Cagliari nell'ultimo incrocio del 23esimo turno di Serie A: chiunque vinca nella gara di stasera allo stadio Olimpico, infatti, guadagnerà posizioni in classifica. La Roma, sesta a quota 35, può contro-sorpassare il Bologna vittorioso contro il Sassuolo e tenere il passo dell'Atalanta quarta; il Cagliari, invece, punta al salto doppio dato che si presenta nella Capitale con una sola lunghezza in meno rispetto a Udinese e Sassuolo.



Per conseguire l'obiettivo, De Rossi e Ranieri mettono in campo due formazioni opposte nella disposizione in campo: Dybala ed El Shaarawy dietro Lukaku per i giallorossi, Lapadula e Petagna con centrocampo a 5 per i rossoblù. Non è ancora il momento di Baldanzi, arrivato dall'Empoli nell'ultimo giorno di mercato, mentre altri due volti nuovi, il difensore colombiano Mina che il Cagliari ha preso dalla Fiorentina e il laterale brasiliano Angelino in prestito dal Lipsia alla Roma, hanno subito un'occasione dall'inizio.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



ROMA: Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Llorente, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, El Shaarawy; Lukaku.



CAGLIARI: Scuffet; Zappa, Dossena, Mina, Obert; Makoumbou, Prati, Nandez; Viola; Petagna, Lapadula.