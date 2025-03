Roma-Cagliari, le pagelle di CM: Svilar Super Man. Dovbyk reagisce. Piccoli ci prova

Getty Images

La Roma si riscatta dopo la sconfitta di Bilbao. Decisivo Dovbyk e un super Svilar che con tre miracoli tiene a galla i giallorossi. Il Cagliari è ben messo in campo ma esce sconfitto 1-0.8 – Risponde presente sul primo tiro del Cagliari bloccando in due tempi la conclusione di Piccoli. Ad inizio ripresa con un miracolo nega la rete a Piccoli. Si esalta anche sul colpo di testa di Mina.6 – Con Hummels fuori, lui gioca nel terzetto difensivo. Si fa vedere spesso in attacco. Nel finale resta in campo nonostante un problema muscolare per non laa7 – Perfetto in difesa nel primo tempo e sfiora anche l’eurogol al 29’. Si fa vedere in avanti e non molla mai

6 – Elegante nelle chiusure ad inizio partita poi si addormenta in alcune circostanze5,5 – Torna dal 1’ dopo 4 panchine di fila. Ma il momento ‘no’ continua. Salta poche volte l’uomo e viene spostato da sinistra a destra col cambio di modulo. Ma il risultato non cambia.5 – Manu sei tu? Sembra un altro giocatore rispetto a quello visto nei primi mesi a Roma. Tanti passaggi sbagliati e quasi mai preciso nelle scelte. Esce dopo un’ora (dal 63’6: prezioso per mantenere il vantaggio6,5 – In cabina di regia ha pochi rivali. Altri 90 minuti dopo la battagli di Bilbao e li gioca bene senza sbagliare.

6 – Un po’ in riserva. A Bilbao era stato tra i peggiori e oggi non spicca. Poche corse sulla sinistra e diversi passaggi sbagliati. Nei minuti finali aiuta a difendere l'1-06 – È tra i più attivi dell’attacco. Da una sua giocata nasce una chance per Dovbyk. Nella ripresa lancia ancora una volta Artem che però sbaglia davanti a Caprile (dal 63’6: poco preciso nei contropiedi)5,5 – Vivace nel primo tempo, ma sconclusionato nell’ultimo passaggio. Tanta corsa e impegno, ma serve qualcosa in più (dal 63’SV: la sua partita dura poco più di 10 minuti. Infortunio al bicipite femorale. Dal 75’SV)

7 – Dopo la tirata d’orecchie di ieri in conferenza stampa da parte di Ranieri viene schierato dal 1’ al posto di Shomurodov. Si dà da fare e sembra più vivo rispetto alla serata del San Mames. Sfiora il palo di testa. Al 62’ trova il gol dopo averne sbagliato uno poco prima (dal 67’: guida un paio di contropiede e si sacrifica quando serve)Allenatore:6 – La Roma ha ripreso a volare. Una partita sporca, ma contavano solo i tre punti. La strigliata a Dovbyk ha dato il suo effetto6 – Incolpevole sul gol di Dovbyk. Attento nel resto della gara.

6 – Attento in difesa e nelle chiusure. La difesa viene trafitta solo da Dovbyk.6 – La gara era complicato all’inizio soffre la velocità di Baldanzi poi lo contiene bene.6 – Ad inizio partita gli sfugge via Dovbyk. Poi nel primo tempo sbaglia poco, sfiora la rete nel secondo.6 – È tra i migliori del Cagliari e mette spesso in difficoltà la Roma soprattutto con dei bei cross, soprattutto quello per Piccoli6 – Offre copertura in mezzo al campo. Concede poco spazio per ragionare a Koné e Paredes (dal 74’ Marin sv)

6 – Gioca una partita ordinata senza sbavature (dal 65’6: presenza costante in mezzo al campo e prova anche a segnare)6 – Sbaglia la marcatura su Mancini e il numero 23 per poco non trova la rete al 29’. Poi cresce e sbaglia poco (dall’81’SV)5,5 – Mai pericoloso in avanti e impreciso in diverse situazioni (dal 65’: Obert SV)5,5 – Si vede pochissimo in avanti. Si sacrifica dietro, ma prende anche un cartellino giallo che lo limita ancora di più (dal 65’ Mutandwa 6: cambia poco le sorti della partita

6,5 – Il primo squillo del match dei sardi è il suo con tiro dalla distanza che però è troppo centrale. Ad inizio ripresa sfiora il golAllenatore:6 - Il Cagliari gioca bene e fa un'ottima partita all'Olimpico ma non basta per strappare punti