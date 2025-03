Roma-Cagliari LIVE dalle 16, le formazioni ufficiali: c'è Baldanzi, le scelta su Dybala, gli undici di Nicola

Laospita ilnella 29esima giornata di. I giallorossi di, reduci dall'eliminazione in Europa League per mano dell'Athletic Bilbao,e vogliono continuare la loro striscia positiva, con l'obiettivo della qualificazione all'Europa League e il sogno Champions League. Di fronte a Ranieri, c'è la sua ex squadra, quelnel massimo campionato nel 2023-24. Il, 15esimo con 26 punti, arriva all'Olimpico in cerca di: l'obiettivo degli isolani è quello di guadagnare terreno rispetto all'Empoli, terzultimo con 22 punti e sconfitto sabato sera dal Torino.

Svilar; Rensch, Mancini, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Angelino; Baldanzi, Soulé; Dovbyk. All.: RanieriCaprile; Palomino, Mina, Luperto; Zortea, Adopo, Prati, Deiola, Obert; Viola; Piccoli. All.: Nicola: Piccinini