Tra le quattro partite di oggi per la 22a c'è. Settima insieme alla Fiorentina, la Roma è a -3 dalla zona europea e oggi con una vittoria aggancerebbe la Lazio e supererebbe temporaneamente la squadra di Italiano. Dall'altra parte c'è un Cagliari che sta provando a uscire dalla zona retrocessione grazie alle due vittorie nelle ultime due partite: sei punti tra Samp e Bologna, -1 dalla salvezza e la voglia di provare il colpo all'Olimpico.- Mourinho lancia subito dal primo minuto l'ultimo arrivato Sergio Oliveira, arretra Maitland-Niles sulla linea dei difensori e davanti lancia il 2003 Felix.. Mazzarri conferma il classe '98 Altare alla terza gara di fila in Serie A, debutto per l'ultimo arrivato Goldaniga. Fuori l'uruguaiano Nandez, possibile uomo mercato nei prossimi giorni.: Rui Patricio; Maitland-Niles, Mancini, Kumbulla, Vina; Mkhitaryan, Sergio Oliveira; Zaniolo, Pellegrini, Felix; Abraham.: Mourinho.: Cragno; Zappa, Altare, Goldaniga, Carboni; Marin, Deiola, Dalbert, Pereiro; Joao Pedro, Pavoletti.: Mazzarri.